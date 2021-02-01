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Pfizer навесні збільшить поставки вакцини в ЄС на 75 мільйонів доз

Понеділок, 1 лютого 2021, 13:02

Фармацевтична компанія Pfizer у другому кварталі надасть Європейському союзу на 75 мільйонів доз вакцини від коронавірусу більше, ніж планувалося спочатку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми працюємо з фармацевтичними компаніями, щоб забезпечити доставку вакцин європейцям. BioNTech/Pfizer забезпечить 75 мільйонів додаткових доз у другому кварталі року - і загалом до 600 мільйонів у 2021 році", - написала фон дер Ляєн у Twitter.

У неділю фон дер Ляєн повідомила, що британська компанія AstraZeneca має намір поставити ЄС у першому кварталі на 9 млн доз вакцини більше, ніж обіцяла раніше.

Раніше AstraZeneca заявила, що зможе поставити Євросоюзу у першому кварталі 2021 року значно менше доз, ніж очікувалося.

Після перших проблем з поставками вакцини від BioNTech-Pfizer, а далі заяви AstraZeneca про те, що компанія не зможе вчасно надати обіцяний обсяг вакцин, Євросоюз вирішив запровадити механізм контролю експорту вакцини, виробленої на території країн блоку.

Теми: вакцинаціяЄСкоронавірусCovid-2019


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