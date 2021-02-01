Попри морози, січень у Києві виявився теплішим за норму

Січень 2021 року у Києві виявився теплішим за середньомісячні температурні значення на 0,7°С.

Джерело: дані Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

Деталі: За даними метеорологів, середньомісячна температура січня у столиці склала -2,5°С, що перевищує кліматичну норму (1991-2020 рр.) на 0,7°С.

Найхолодніше було 20 січня, коли температура опустилась до мінус 20,2°С, а найтепліше – 24 числа, коли температура піднялась до +8,6 градусів.

За місяць у Києві кліматологи зафіксували 9 температурних рекордів.

Опадів випало 63 мм - майже дві місячні кліматичні норми.