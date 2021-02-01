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У Франції вважають санкції проти РФ недостатніми і закликають згорнути "Північний потік-2"

Понеділок, 1 лютого 2021, 12:49
У Франції вважають санкції проти РФ недостатніми і закликають згорнути Північний потік-2

Державний секретар у справах Європи при МЗС Франції Клеман Бон вважає запроваджені Євросоюзом санкції проти Росії недостатніми.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив в ефірі радіостанції France Inter.

"Санкції вже прийняті, ми можемо прийняти інші, але ми повинні чітко розуміти, що цього недостатньо", - сказав Бон.

Він також повторив позицію Франції про те, що проєкт російського газопроводу "Північний потік-2" викликає великі сумніви.

"Північний потік-2" розглядається (в розрізі санкцій, - ред.), але це рішення Німеччини, оскільки він розташований в Німеччині. І ми завжди говорили, що у нас є великі сумніви з приводу цього проєкту", - сказав Бон.

На запитання про те, чи означають ці слова заклик до Берліна відмовитися від проєкту газопроводу, Бон відповів: "Саме так, ми вже про це говорили".

Як відомо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що не відмовляється від проєкту, хоча, ймовірно, це стане подразником у покращенні відносин з новою адміністрацією США. 

Президентка Федерального морського та гідрографічного агентства Німеччини заявила, що будівельні роботи на газопроводі у водах Німеччини можуть бути зупинені на невизначений термін, але противники проєкту все ще повинні навести детальні причини, щоб виправдати зупинку. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ФранціясанкціїРосіягаз
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