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Українські і американські ВМС потренувалися разом у Чорному морі

Понеділок, 1 лютого 2021, 13:42
Українські і американські ВМС потренувалися разом у Чорному морі

В акваторії Чорного моря катерна тактична група із залученням морської авіації Військово-морських сил України разом з американськими есмінцем і кораблем забезпечення провели спільні тренування типу PASSEX.

Джерело: сторінка ВМС ЗСУ у Facebook

Деталі: Мета тренування - підтримання безпеки в Чорному морі, вдосконалення навченості та взаємосумісності екіпажів кораблів ВМС України та США для виконання спільних морських операцій у складі багатонаціональних тактичних груп.

Усі елементи навчання було сплановано та відпрацьовано відповідно до стандартів та процедур НАТО.

 

Зокрема було відпрацьовано елементи з тактичного маневрування, тренування з сигналовиробництва із використанням міжнародної системи сигналів, висвітлення морської обстановки в районах інтенсивного цивільного судноплавства, тренування зі зв’язку, протиповітряної оборони та відбиття ударів противника тощо.

Це перші у цьому році тренування типу PASSEX з кораблями Сполучених Штатів.

Пряма мова командира ракетного есмінця ВМС США Томаса Ралстона: "Провівши двостороннє тренування на морі з українським флотом, ми обмінялись досвідом і зміцнили наше партнерство… Я з нетерпінням чекаю майбутніх можливостей спільних тренувань з українським флотом".

 

Українська правда

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Теми: СШАЧорне мореЗбройні сили
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