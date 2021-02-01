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Україна відреагувала на "брутальне насильство" щодо акцій протесту в Росії

Понеділок, 1 лютого 2021, 15:25

Офіційний Київ вважає, що світ має відреагувати на дії російської влади, яка застосувала брутальне насильство до протестувальників та журналістів 31 січня.

Джерело: заява Міністерства закордонних справ

Пряма мова: "Черговий акт придушення прав російських громадян на мирні зібрання та свободу слова, арешти членів опозиції та представників засобів масової інформації, переслідування незгодних з агресивною політикою російської влади всередині країни та на міжнародній арені є тривожними свідченнями подальших обмежень основних прав і свобод та порушення Росією своїх міжнародних зобов’язань у сфері забезпечення прав людини.

Російська влада, що культивує беззаконня і насильство в країні та грубо порушує права своїх громадян, застосовує аналогічні методи і підходи в міжнародній політиці, підриваючи міжнародний мир та безпеку".

Деталі: В МЗС вважають, що такі дії не можуть залишатися без відповіді з боку міжнародного співтовариства і настав час для більш рішучих дій та притягнення до відповідальності винних.

На переконання МЗС, мають бути невідкладно застосовані усі міжнародні механізми тиску, у тому числі санкційного, за порушення прав людини.

Передісторія: У Росії під час акцій на підтримку опозиціонера Олексія Навального в неділю, 31 січня, затримали рекордну кількість людей – більше 5 тисяч, в тому числі більше 80 журналістів.

Хода у неділю в Москві, в якій взяли участь кілька тисяч людей, тривала більше чотирьох з половиною годин. Демонстранти пройшли від станцій метро "Червоні ворота" і "Сухаревська" до Площі трьох вокзалів, а потім до СІЗО "Матроська тиша", де сидить Навальний. Після того, як протестуючих розігнали біля ізолятора, вони пішли до метро "Комсомольська". Поліція проводила жорсткі затримання протягом всієї ходи.

Українська правда
Теми: РосіяУкраїнаНавальний


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