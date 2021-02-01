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Врятованих на найвищій горі Шотландії альпіністів оштрафували за порушення локдауну

Понеділок, 1 лютого 2021, 15:53

У Шотландії двох альпіністів, врятованих на найвищій горі Бен-Невіс, оштрафували за порушення карантинних правил.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Чоловіки проїхали 161 км від району Глазго, щоб добратися до Бен-Невіса. У суботу вдень вони потрапили в скрутне становище в яру, і їх довелося рятувати вертольотом берегової охорони Інвернесса і членам місцевої гірничо-рятувальної команди. Рятувальна операція тривала 90 хвилин.

Поліція Шотландії заявила, що чоловіки не травмувалися, але були оштрафовані за порушення коронавірусних правил. Сума штрафу не повідомляється.

На всій материковій Шотландії разом із Західними островами діють найжорсткіші обмеження четвертого рівня. Це означає, що люди можуть залишати будинок тільки з важливою метою.

Для фізичних активностей таких як ходьба особа може зустрічатися зі ще однією людиною. Заняття повинно починатися і закінчуватися в одному і тому ж місці, люди можуть віддалятися на відстань до 8 км  від межі зони свого місцевого самоврядування.

Як повідомлялось раніше, у швейцарських Альпах двох туристів, яких накрило лавиною, вдалося врятувати завдяки їхнім собакам.

Теми: карантинкоронавірусCovid-2019Європа


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