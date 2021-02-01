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У Португалії половина всіх смертей від COVID-19 припала на січень

Понеділок, 1 лютого 2021, 19:15

Португалія повідомила про майже половину всіх випадків смерті від COVID-19 у січні, наголошуючи на серйозному погіршенні пандемії в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У січні від COVID-19 померло 5576 людей, що становить 44,7% від усіх 12 482 смертельних випадків з початку пандемії в Португалії, повідомили в органах охорони здоров'я DGS.

У зростанні числа заражень і смертей португальські чиновники звинуватили новий, більш заразний штам коронавірусу, вперше виявлений у Великій Британії. Також вони визнали, що свою роль зіграло послаблення обмежень на соціальний рух у різдвяні свята.

Асоціація, що представляє похоронні будинки, попередила, що в державних лікарнях закінчуються холодильні приміщення для збереження тіл жертв COVID-19, а деякі, в тому числі найбільша лікарня Португалії Санта-Марія, встановили додаткові холодильні контейнери, щоб послабити тиск на морги.

З березня 2020 року у Португалії було зафіксовано понад 711 000 інфекцій, з них 43% - у січні.

За даними відстежувача даних ourworldindata.org, у Португалії спостерігається найвищий у світі середньоденний коефіцієнт нових щоденних випадків на мільйон жителів.

Лікарні по всій країні, де проживає трохи понад 10 мільйонів людей, переживають критичне навантаження. Швидкі іноді годинами стоять у черзі через відсутність ліжок.

Деякі країни ЄС вже запропонували Португалії свою допомогу.



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