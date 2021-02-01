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У Брюсселі чоловік з ножем напав на пасажирів метро

Понеділок, 1 лютого 2021, 19:02

У Брюсселі поліція затримала чоловіка, який з ножем напав на пасажирів метро на станції Gare de l'Ouest.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

Бригада з охорони громадського транспорту в поліцейській зоні Брюссель-Захід затримала в понеділок, незадовго до 15.00, чоловіка, озброєного ножем, на станції метро Gare de l'Ouest.

Поліція повідомила про кількох поранений, не надавши додаткових деталей.

За словами правоохоронців, це не напад терористичного характеру, а скоріше з’ясування приватних справ.

Розслідування взяло на себе управління залізничної поліції.

"Українська правда" у Threads

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