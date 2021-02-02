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"Слуги" обговорять питання членства Дубінського в партії – Верещук

Вівторок, 2 лютого 2021, 02:16

Нардепка від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук каже, що на засіданні партії порушать питання членства у ній виключеного із парламентської фракції, підсанкційного Олександра Дубінського. Наразі нардеп очолює осередок "Слуги народу" в Київській області. 

Джерело: Верещук в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова: "Найближчим часом відбуватимуться збори членів партії. Він є керівником осередку Київської області, і це питання теж буде вирішуватись". 

Деталі: Окрім того, Верещук вважає, що наразі питання виходу із фракції інших нардепів не актуальне. "Висловлю свою суб’єктивну позицію: я вважаю, що не вийдуть і будуть працювати у фракції", – сказала вона. 

Що передувало: Фракція "Слуга народу" на своєму засіданні в понеділок проголосувала за виключення зі своїх лав нардепа Олександра Дубінського.

Читайте також: Дар'я Каленюк: Штурм Капітолія тільки прискорив введення санкцій проти Дубінського та інших

Передісторія:

Ольга Гетьманець, УП
Теми: ДубінськийСлуга народу


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