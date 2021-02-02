Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Поліцейські в США застосували проти 9-річної дитини перцевий балончик

Вівторок, 2 лютого 2021, 04:42

Поліцейські у місті Рочестер одягли наручники на 9-річну дівчинку та використали проти неї перцевий балончик. Дитина пручалася та не хотіла сідати у поліцейське авто.

Джерело: CNN

Деталі: Інцидент трапився у штаті Нью-Йорк. Копи прибули за викликом матері дівчинки. За її словами, дитина погрожувала вбити її та накласти на себе руки.

Водночас, на відеокамерах видно, що поліцейські намагались посадити дівчинку у автівку, а та не хотіла. Після чого правоохоронці розпилили на неї балончик. 

Дитину доставили до лікарні, звідки пізніше виписали. За повідомлення місцевої поліції, причетних до події копів відсторонили, а начальника відділу звільнили. 

Зазначається, що на натільних камерах правоохоронців видно, що дитина тікала від них, а ті намагались її наздогнати, щоб надати їй допомогу. Окрім того, дівчинка штовхала офіцера та збила його натільну камеру. 

На них також чутно, як жінка-поліцейська каже дитині: "Це твій останній шанс, інакше перцевий балончик потрапить прямо в очі". Десь за хвилину інший офіцер сказав: "Просто заприскай її". 

Українська правда
Теми: США


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Глава МЗС сумнівається, що США доєднаються до Нормандського формату

Зеленський доручив запустити супутник до 30-річчя незалежності України

Помер режисер Сергій Проскурня

оновлено від 19:22Ексглаву ДАБІ оголосили в розшук, він об'явився у Facebook

Новини 1 лютого: інтерв’ю Зеленського для НВО, виключення Дубінського з фракції

Дубінського виключили з фракції "Слуга народу"

Усі новини...
США
Держсекретар США відповів на закиди РФ: Уряд Росії робить велику помилку
Українські і американські ВМС потренувалися разом у Чорному морі
Трамп найняв нових адвокатів перед початком судового процесу щодо імпічменту
Останні новини
05:37
Пандемія: найбільше хворих за добу нарахували в США, Іспанії та Бразилії
04:42
Поліцейські в США застосували проти 9-річної дитини перцевий балончик
03:51
Меркель обіцяє, що кожен німець до кінця літа зможе зробити щеплення від COVID-19
03:07
В ОБСЄ нарахували майже 90 порушень на Донбасі за вихідні
02:16
"Слуги" обговорять питання членства Дубінського в партії – Верещук
01:39
Глава МЗС сумнівається, що США доєднаються до Нормандського формату
00:54
Кулеба поговорив із новопризначеним держсекретарем США
00:25
Зеленський призначив стипендії діячам культури: у списку поет Василь Голобородько 
23:50
відеоФутбол: ще один гравець збірної України гратиме в чемпіонаті Італії
23:27
Зеленський доручив запустити супутник до 30-річчя незалежності України
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!