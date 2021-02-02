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Поліцейські в США застосували проти 9-річної дитини перцевий балончик

Вівторок, 2 лютого 2021, 03:42
Поліцейські в США застосували проти 9-річної дитини перцевий балончик

Поліцейські у місті Рочестер одягли наручники на 9-річну дівчинку та використали проти неї перцевий балончик. Дитина пручалася та не хотіла сідати у поліцейське авто.

Джерело: CNN

Деталі: Інцидент трапився у штаті Нью-Йорк. Копи прибули за викликом матері дівчинки. За її словами, дитина погрожувала вбити її та накласти на себе руки.

Водночас, на відеокамерах видно, що поліцейські намагались посадити дівчинку у автівку, а та не хотіла. Після чого правоохоронці розпилили на неї балончик. 

Дитину доставили до лікарні, звідки пізніше виписали. За повідомлення місцевої поліції, причетних до події копів відсторонили, а начальника відділу звільнили. 

Зазначається, що на натільних камерах правоохоронців видно, що дитина тікала від них, а ті намагались її наздогнати, щоб надати їй допомогу. Окрім того, дівчинка штовхала офіцера та збила його натільну камеру. 

На них також чутно, як жінка-поліцейська каже дитині: "Це твій останній шанс, інакше перцевий балончик потрапить прямо в очі". Десь за хвилину інший офіцер сказав: "Просто заприскай її". 

Українська правда

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Теми: США
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