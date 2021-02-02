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COVID в Україні: 2394 випадки за добу, 156 хворих померли

Вівторок, 2 лютого 2021, 08:20

У понеділок 1 лютого в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 2394 особам, госпіталізували 833 хворих, летальних випадків – 156, одужань – 11 457.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Найбільше підтверджених випадків за останню добу зареєстрували у м. Київ (285), Івано-Франківській (278), Запорізькій (217), Чернівецькій (159) та Харківській (158) областях.

Серед нових хворих 117 дітей та 213 медпрацівників.

За минулу добу зробили 31 620 тестувань: методом ПЛР – 16 589, методом ІФА – 15 031. Загалом із березня проведено 6 274 464 ПЛР-тестування. 

 

За весь час пандемії в Україні захворіли на коронавірусну хворобу 1 223 879 осіб, з них 1 035 372 особи одужали, але 22 924 померли. 

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія


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