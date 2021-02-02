Байден обговорив із республіканцями "альтернативний план", але згоди нема

Президент США Джо Байден зустрівся в понеділок із групою республіканських сенаторів, які просувають альтернативу його масштабному плану допомоги через епідемію Covid-19, але домовленості не було досягнуто.

Джерело: AFP

Деталі: Байден хоче витратити 1,9 трлн доларів на активізацію американської економіки, яка постраждала внаслідок пандемії, але республіканці в Конгресі заявили, що не підтримають такий великий пакет.

У неділю група з 10 республіканців деталізували заходи на суму 600 мільярдів доларів.

Байден, який демонструє прагнення відновити двопартійність у Вашингтоні, відповів запрошенням до Білого дому для обговорення цієї ідеї.

Але жодної згоди після зустрічі не було, хоча сенатор-республіканець Сьюзан Коллінз назвала двогодинну розмову "відвертою та дуже корисною".

Сенатори у підсумковій заяві назвали цю зустріч "дуже продуктивним обміном думками" і висловили намір продовжити переговори з адміністрацією Байдена та іншими сенаторами "найближчими днями" для досягнення згоди щодо двопартійного пакету допомоги.

Зі свого боку, Білий дім заявив, що його пакет був ретельно розроблений з урахуванням нинішніх даних і що зміни в ньому не звільнять націю від "нагальних потреб".

Пропозиції республіканців виключають допомогу державним та місцевим органам влади, яку демократи заявляють у будь-якому пакеті. Вони також пропонують стимулюючі чеки у розмірі 1000 доларів, тоді як Байден – 1400 доларів.

Республіканці хочуть допомогу, більш прицільну для тих, хто цього потребує. В іїхньому плані на боротьбу з пандемією виділяється 160 мільярдів доларів, у тому числі 20 мільярдів на національну програму вакцин та 50 мільярдів на розширення тестування.

Лідери демократів уже заявили, що спробують знайти голоси у Конгресі без республіканців, щоб підтримати план нового президента.

Байден заявив, що і економіці, і системі охорони здоров'я потрібна допомога – і його план порятунку має витягнути їх із криз і поставити націю на шлях відновлення.

Зазначається, що в США щотижня подають 1,3 млн заявок на допомогу по безробіттю, що у 2020 році країна зазнала найгіршого спаду з 1946 року, а економіка скоротилась на 3,5%.