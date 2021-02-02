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Амстердам перемістить з центру квартал червоних ліхтарів

Вівторок, 2 лютого 2021, 09:36

Влада Амстердама погодила рішення про закриття борделів у районі червоних ліхтарів і створення "еротичного центру" далеко від центру міста.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Пропозиція мера міста Фемке Халсеми закрити еротичні вітрини у вузьких провулках навколо доків Амстердама була підтримана більшістю політичних партій.

Секс-працівницям з району червоних ліхтарів запропонують переїхати у спеціально побудований центр в іншому місці Амстердама, місце якого ще належить визначити.

Партії CDA і ChristenUnie давно лобіюють закриття борделів, і тепер їх підтримують партія прем'єр-міністра Марка Рютте, а також Лейбористська партія і Зелені.

"Йдеться про перезавантаження Амстердама як міста для відвідувачів", - сказав Денніс Буткан з Лейбористської партії.

Халсема стверджувала, що борделі повинні бути закриті, оскільки жінки, які працюють у цьому районі, стали туристичною пам'яткою, привертаючи до себе увагу і образи.

Коли ця ідея була запропонована вперше, нещодавно сформована група лобістів під назвою Red Light United заявила, що 90% із 170 опитаних нею секс-працівниць хотіли б залишитися на вулицях Сінгел і Де Валлен, що виходять на канал.

Однак більшість членів міської ради погодилися з тим, що переїзд необхідний для зміни типу туристів, які приїжджатимуть до Амстердама.

Друга пропозиція заборонити туристам купувати канабіс у міських кафе поки не отримала підтримку через побоювання, що це призведе до незаконної торгівлі на вулицях.

"Українська правда" у Threads

Теми: Нідерланди
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