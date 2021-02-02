У Києві 284 випадки коронавірусу за добу, одужали в 6 разів більше 

У Києві 1 лютого зареєстрували 284 нових випадки захворювання на COVID-19, госпіталізували 36 жителів столиці, 7 хворих померли від ускладнень, а 1 823 особи одужали.

Джерело: київський міський голова Віталій Кличко у Telegram

Деталі: Серед 284 нових хворих: 160 жінок віком від 18 до 96 років, 119 чоловіків віком від 22 до 83 рокiв, 1 дівчинка 14 років та 4 хлопчики від 10 до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (67), Деснянському (50) та в Солом‘янському (35) районах.

Загалом за весь час пандемії, тобто з березня, у столиці коронавірус виявили у 128 834 осіб, із них 2377 пацієнтів померли, 71 145 осіб подолали коронавірусну хворобу.