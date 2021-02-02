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Оголошений у розшук ексголова ДАБІ прийшов у прокуратуру

Вівторок, 2 лютого 2021, 10:28
Оголошений у розшук ексголова ДАБІ прийшов у прокуратуру

Підозрюваний у використанні підробного диплома ексголова Державної архітектурно-будівельної інспекції Олексій Кудрявцев з'явився до столичної прокуратури зі своїми адвокатами для проведення процесуальних дій.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець

Деталі: 2 лютого 2021 року ексголова ДАБІ прийшов до Київської міської прокуратури зі своїми двома адвокатами для проведення процесуальних дій у межах кримінального провадження за фактом пособництва у підробленні офіційного документу та його використанні.

 

Пряма мова Максимець: "Експосадовцю, який раніше неодноразово ігнорував виклики до слідчого, у присутності захисників вручили повідомлення про підозру та запросили на допит, який має відбутися найближчим часом".

Що передувало: 1 лютого стало відомо, що екскерівнику Державної архітектурно-будівельної інспекції Олексію Кудрявцеву поштою повідомили про підозру за використання підробного іноземного диплома при влаштуванні на роботу, та оголосили у розшук. Кудрявцев через Facebook заперечив, що ховається від слідства.

Українська правда
Теми: прокуратура
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