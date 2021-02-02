Оголошений у розшук ексголова ДАБІ прийшов у прокуратуру

Підозрюваний у використанні підробного диплома ексголова Державної архітектурно-будівельної інспекції Олексій Кудрявцев з'явився до столичної прокуратури зі своїми адвокатами для проведення процесуальних дій.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: 2 лютого 2021 року ексголова ДАБІ прийшов до Київської міської прокуратури зі своїми двома адвокатами для проведення процесуальних дій у межах кримінального провадження за фактом пособництва у підробленні офіційного документу та його використанні.

Правоохоронці обіцяють надати свій коментар після завершення процесуальних дій..