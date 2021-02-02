Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Мінеру київських ТРЦ і метро світить до 8 років тюрми

Вівторок, 2 лютого 2021, 11:46

У Києві затримали чоловіка, який повідомляв про замінування станцій метро і ТРЦ, зловмиснику загрожує до 8 років ув’язнення.

Джерело: Відділ комунікації поліції Києва

Пряма мова начальника управління поліції в метрополітені Михайла Ніконова: "Фігурантом виявився 25-річний киянин, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. Після обшуку за місцем проживання чоловіка ми виявили кілька мобільних телефонів та сім-картки, за допомогою яких він робив повідомлення на спецлінію. Ми довели його причетність до шести епізодів".

Деталі: Чоловік повідомляв у поліцію про нібито закладену вибухівку, проте після перевірок об’єктів правоохоронці не виявляли жодних підозрілих предметів.

Тепер жартівнику загрожує до восьми років позбавлення волі, йому повідомили підозру у вчиненні злочину – ідеться про "Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян".

 

Передісторія:

  • Чоловіка засудили до 6 років ув’язнення за неправдиве повідомлення про замінування станцій "Київського метрополітену".
  • У січні-серпні 2020 року українські правоохоронці відкрили 636 проваджень через завідомо неправдиві повідомлення про загрозу безпеці громадян.

Українська правда
Теми: Київполіція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Росії придумали, як у підлітків відбити бажання ходити на мітинги

Дубінського офіційно вигнали з фракції "Слуга народу"

Журналісту Казаріну нарешті вдалося позбутися громадянства РФ

Степанов похвалився, що в Україні немає "червоних зон"

ЄС оновив правила пересування і запровадив темно-червоні зони COVID-19

COVID в Україні: 2394 випадки за добу, 156 хворих померли

Усі новини...
Київ
У Києві обстріляли авто: зловмисників затримали
У Києві 284 випадки коронавірусу за добу, одужали в 6 разів більше 
Стратити не можна помилувати — Гостиний двір, або «кидок» міністра культури Ткаченка
Останні новини
11:52
Курс валют на 2 лютого: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:46
Мінеру київських ТРЦ і метро світить до 8 років тюрми
11:43
фото У Києві обстріляли авто: зловмисників затримали
11:35
Білий дім розглядає можливість заборони Трампу доступу до звітів розвідки
11:34
Рада ухвалила санкції проти Нікарагуа
11:28
фотоОголошений у розшук ексголова ДАБІ прийшов у прокуратуру
11:27
Ердоган знову заговорив про зміну Конституції Туреччини
11:19
Україна очікує понад 2 мільярди доларів від МВФ цьогоріч
11:10
У Росії придумали, як у підлітків відбити бажання ходити на мітинги
11:02
Дубінського офіційно вигнали з фракції "Слуга народу"
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!