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Мінеру київських ТРЦ і метро світить до 8 років тюрми

Вівторок, 2 лютого 2021, 10:46
Мінеру київських ТРЦ і метро світить до 8 років тюрми

У Києві затримали чоловіка, який повідомляв про замінування станцій метро і ТРЦ, зловмиснику загрожує до 8 років ув’язнення.

Джерело: Відділ комунікації поліції Києва

Пряма мова начальника управління поліції в метрополітені Михайла Ніконова: "Фігурантом виявився 25-річний киянин, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. Після обшуку за місцем проживання чоловіка ми виявили кілька мобільних телефонів та сім-картки, за допомогою яких він робив повідомлення на спецлінію. Ми довели його причетність до шести епізодів".

Деталі: Чоловік повідомляв у поліцію про нібито закладену вибухівку, проте після перевірок об’єктів правоохоронці не виявляли жодних підозрілих предметів.

Тепер жартівнику загрожує до восьми років позбавлення волі, йому повідомили підозру у вчиненні злочину – ідеться про "Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян".

 

Передісторія:

  • Чоловіка засудили до 6 років ув’язнення за неправдиве повідомлення про замінування станцій "Київського метрополітену".
  • У січні-серпні 2020 року українські правоохоронці відкрили 636 проваджень через завідомо неправдиві повідомлення про загрозу безпеці громадян.

Українська правда

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Теми: Київполіція
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