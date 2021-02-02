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У Києві обстріляли авто: зловмисників затримали

Вівторок, 2 лютого 2021, 10:43
У Києві обстріляли авто: зловмисників затримали
Фото поліції

Двоє чоловіків обстріляли автомобіль на проспекті Степана Бандери в Оболонському районі Києва, зловмисників затримали у під час спецоперації.

Джерело: поліція Києва

Деталі: Подія сталася ввечері 1 лютого. Зловмисники втекли на авто.

 
фото поліції

До спецоперації з їх розшуку залучили усі наряди та патрулі міста. Зловмисників затримали за годину в Голосіївському районі міста.

За словами керівника поліції Києва Андрія Крищенка, з їхньої машини вилучили зброю, з якої, ймовірно, чоловіки вели стрільбу.  

 
фото поліції

Уночі слідчі провели обшуки за місцем проживання зловмисників та вилучили речові докази.

Також правоохоронці розшукали автомобіль, у який стріляли нападники. У результаті події ніхто не постраждав. Транспортний засіб зі слідами пострілів вилучили для проведення експертизи.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) ККУ.

Чоловікам загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Українська правда

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Теми: Київполіція
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