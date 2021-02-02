Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

США готові надати Україні летальну зброю – МЗС

Вівторок, 2 лютого 2021, 13:02

Держсекретар США Ентоні Блінкен сказав у телефонній розмові міністру закордонних справ Дмитру Кулебів про можливість надання Україні летальної зброї.

Джерело: Пресслужба Міністерства закордонних справ

Деталі: Блінкен запевнив у готовності нової адміністрації США розвивати міцну економічну та військову підтримку України, включно з наданням летальної зброї.

Держсекретар наголосив, що санкції проти Росії за її агресію на Донбасі та в Криму мають залишатися до повного виконання Москвою своїх зобов’язань із мирного врегулювання.

Сторони обговорили поглиблення співпраці у політико-безпековій, військовій, торговельно-економічній та інвестиційній сферах, а також протидію пандемії COVID-19.

Передісторія:

Українська правда
Теми: СШАзброяКулеба Дмитро


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Росії придумали, як у підлітків відбити бажання ходити на мітинги

Дубінського офіційно вигнали з фракції "Слуга народу"

Журналісту Казаріну нарешті вдалося позбутися громадянства РФ

Степанов похвалився, що в Україні немає "червоних зон"

ЄС оновив правила пересування і запровадив темно-червоні зони COVID-19

COVID в Україні: 2394 випадки за добу, 156 хворих померли

Усі новини...
США
Білий дім розглядає можливість заборони Трампу доступу до звітів розвідки
Байден обговорив із республіканцями "альтернативний план", але згоди нема
Держдеп: Україні важливо зберегти прогрес у боротьбі із корупцією та реформах
Останні новини
13:08
В Україну з Заходу йдуть дощі й мокрий сніг
13:05
"Укренерго": Підстав для обмеження імпорту електроенергії з РФ наразі немає
13:02
У Дубінського можуть забрати ще одну посаду в "Слузі народу"
13:02
США готові надати Україні летальну зброю – МЗС
12:57
фотоУкраїнський бабак Тимко ІІІ передбачив ранню весну
12:56
Вчені підтверджують, що домашні улюбленці не здатні активно передавати COVID-19 людині
12:56
Конституційний суд Німеччини відхилив скаргу на домінування чоловіків у парламенті
12:39
відеоСкічко приступив до роботи глави ОДА: хоче примирення з мером Черкас
12:35
Кінець лихоманки wallstreetbets: акції GameStop впали на третину
12:27
фото Суд над Навальним: Біля Мосміськсуду "напакували" в автозаки понад 200 людей
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!