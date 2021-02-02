США готові надати Україні летальну зброю – МЗС
Вівторок, 2 лютого 2021, 13:02
Держсекретар США Ентоні Блінкен сказав у телефонній розмові міністру закордонних справ Дмитру Кулебів про можливість надання Україні летальної зброї.
Джерело: Пресслужба Міністерства закордонних справ
Деталі: Блінкен запевнив у готовності нової адміністрації США розвивати міцну економічну та військову підтримку України, включно з наданням летальної зброї.
Держсекретар наголосив, що санкції проти Росії за її агресію на Донбасі та в Криму мають залишатися до повного виконання Москвою своїх зобов’язань із мирного врегулювання.
Сторони обговорили поглиблення співпраці у політико-безпековій, військовій, торговельно-економічній та інвестиційній сферах, а також протидію пандемії COVID-19.
Передісторія:
- Кулеба поговорив із новопризначеним держсекретарем США
- 31 січня Блінкен засудив російську владу за жорстокі дії проти учасників акцій протесту, які у неділю вийшли на вулиці багатьох міст.
- Раніше Блінкен зазначав, що адміністрація майбутнього президента Джо Байдена готова забезпечити надання Україні летальної зброї.
Українська правда