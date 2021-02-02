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США готові надати Україні летальну зброю – МЗС

Вівторок, 2 лютого 2021, 12:02
США готові надати Україні летальну зброю – МЗС

Держсекретар США Ентоні Блінкен сказав у телефонній розмові міністру закордонних справ Дмитру Кулебів про можливість надання Україні летальної зброї.

Джерело: Пресслужба Міністерства закордонних справ

Деталі: Блінкен запевнив у готовності нової адміністрації США розвивати міцну економічну та військову підтримку України, включно з наданням летальної зброї.

Держсекретар наголосив, що санкції проти Росії за її агресію на Донбасі та в Криму мають залишатися до повного виконання Москвою своїх зобов’язань із мирного врегулювання.

Сторони обговорили поглиблення співпраці у політико-безпековій, військовій, торговельно-економічній та інвестиційній сферах, а також протидію пандемії COVID-19.

Передісторія:

Українська правда

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Теми: СШАзброяКулеба Дмитро
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