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Конституційний суд Німеччини відхилив скаргу на домінування чоловіків у парламенті

Вівторок, 2 лютого 2021, 11:56
Конституційний суд Німеччини відхилив скаргу на домінування чоловіків у парламенті

Конституційний суд Німеччини відхилив позов щодо недостатнього представництва жінок в парламенті країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Скарга, що стосується виборів до Бундестагу в 2017 році, була "неприйнятною", йдеться в заяві суду у вівторок.

На останніх виборах в Німеччині частка жінок в національному законодавчому органі знизилася менш ніж до третини.

Того року жінки складали трохи більше половини виборців, але тільки чверть кандидатів від округів становили жінки, а у виборчих списках жінки становили 34,7%

Заявники оскаржували відсутність законодавчих положень, які потребують гендерного балансу як у виборчих округах, так і в партійних списках.

Однак суд заявив, що вони не пред'явили жодних юридичних вимог до парламенту щодо забезпечення такого справедливого представництва.

У заяві зазначалося, що судді не виносили судження про те, чи буде закріплення такого гендерного паритету в законі сумісним з конституцією країни.

Теми: НімеччинаКонституціясуд
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