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Україна, Молдова і Грузія заявили ЄС про бажання глибшої інтеграції в рамках Східного партнерства

Вівторок, 2 лютого 2021, 16:52

Україна, Молдова та Грузія вважають, що формат Східного партнерства має належним чином враховувати європейські прагнення трьох країн та запровадити амбітний підхід для поглиблення їхньої інтеграції з ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у листі глав МЗС трьох країн про спільне стратегічне бачення подальшого розвитку Східного партнерства, який вони направили главі дипломатії ЄС Жозепу Боррелю, комісару ЄС з питань сусідства і розширення Оліверу Варгеї та міністрам закордонних справ держав-членів.

"Відкриття нових горизонтів співпраці для найбільш зацікавлених та відданих європейському вектору розвитку держав-партнерів сприятиме їх тіснішому політичному, економічному та секторальному зближенню з ЄС. Адаптація Східного партнерства до нових реалій та потреб його держав-учасниць необхідна для зміцнення трансформаційного потенціалу цієї ініціативи та стабільності у регіоні", - цитує пресслужба українського МЗС лист трьох міністрів.

У листі окреслені пріоритети трьох держав у рамках Східного партнерства, які включають інтеграцію до внутрішнього ринку ЄС, зближення з ЄС у сферах транспорту, енергетики, цифрового ринку, зеленої економіки, охорону здоров’я та посилення безпекової співпраці. 

Міністри повідомили про намір посилити координацію з підготовки до саміту Східного партнерства у 2021 році та формування нового пакету його завдань та цілей.

Глави МЗС наголосили, що диференційований підхід України, Грузії та Молдови не заперечує відданості цілісності та інклюзивності Східного партнерства, визнання важливого стратегічного значення ініціативи для усіх шести держав-учасниць та регіону у цілому.

Як вже повідомлялося, у своїй програмі головування у Раді ЄС Португалія заявила про наміри провести саміт "Східного партнерства" у Брюсселі вже у лютому.

Водночас, кілька днів потому її представник зазначив, поки що невідомо, чи відбудеться запланований саміт. 

"Східне партнерство" — ініціатива ЄС, започаткована у 2009 році, яка продовжує східний напрям європейської політики сусідства. До неї увійшли Україна, Грузія, Молдова, Вірменія, Азербайджан і Білорусь. У самітах СхП Україна бере участь на рівні президента.

Теми: УкраїнаГрузіяЄС


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