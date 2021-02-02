Банда на чолі з ексдепутатом викрала підприємців і вимагала викуп – ОГП

На Київщині банда, очольована ексдепутатом облради, утримувала і шантажувала підприємців, вимагаючи в них 860 тисяч американських доларів.

Джерело: Пресслужба офісу генпрокурора

Дослівно: "Розслідуванням встановлено, що учасники злочинного угруповання, до складу якого входило 7 осіб, під керівництвом колишнього депутата Київської обласної ради незаконно утримували двох підприємців, вимагаючи передати їм 860 тисяч доларів США або майно аналогічної вартості".

Деталі: Потерпілих примусили підписати фіктивні боргові документи, їм погрожували насильством щодо членів сімей, а також знищити і заволодіти їхнім майном.

До підприємців застосовували жорстоке насильство, утримували проти їхньої волі.

Правоохоронці встановили і затримали учасників злочинного угруповання. На їхнє майно наклали арешт.

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