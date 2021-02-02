Маас: США будуть активніше діяти для врегулювання війни на Донбасі

Глава МЗС Німеччини Гейко Маас зі зміною президента США очікує більшого залучення Сполучених Штатів до вирішення конфлікту в Україні, ніж це було за адміністрації президента Дональда Трампа.

Про це Маас сказав на онлайн конференції "Європа - 2021", організованої виданнями Die Zeit, Handelsblatt, Der Tagesspiegel і WirtschaftsWoche, повідомляє "Європейська правда".

Маас сказав, що Дональд Трамп мав немалий інтерес до України, "але це не мало нічого спільного з вирішенням конфлікту там".

"Той факт, що Джо Байден обговорював у телефонній розмові з Путіним тему України і конфлікт на Сході України можна зрозуміти так, що Сполучені Штати більше залучатимуться там, ніж це було у минулому", - сказав глава німецької дипломатії.

Він додав, що більша залученість США допоможе Німеччині і Франції як учасникам нормандського формату і модераторам у цьому конфлікту "одна за одною втілити вже домовлені речі", щоб досягнути мирного вирішення конфлікту.

Як повідомлялось, президент США Джо Байден у першій телефонній розмові з президентом Росії Владіміром Путіним запевнив, що США продовжать підтримувати суверенітет України.

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