У Раді почали збір підписів за відставку віцепрем'єра Уруського – нардеп

У Верховній Раді почали збір підписів за відставку віце-прем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського.

Джерело: глава парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха ("Слуга народу") на брифінгу в середу, чиї слова передає ZN.UA

Пряма мова: "Ми вирішили почати збір підписів за зняття з займаної посади Уруського Олега Семеновича, зокрема з посади віце-прем'єр-міністра - міністра з питань стратегічної промисловості".

Деталі: Наталуха повідомив, що тільки у фракції "Слуга народу" вже зібрано понад сорок підписів.

Він висловив надію, що в найближчі дні разом з іншими фракціями вдасться зібрати більше 100 голосів за.

За його словами, збір підписів про відставку Уруського ініціювали, щоб не ризикувати іміджем Державного космічного агентства і досягненнями, які у сфері супутникових технологій вже зробили і профільний комітет, і Держагентство. А також, щоб не зірвати запуск українського супутника до кінця 2021 року.

Наталуха повідомив про те, що навколо державного заводу "Арсенал" склалася ситуація, у якій вбачаються корупційні ознаки, а також спроби керівництва Мінстратегпрому захистити власних друзів на відповідних посадах.

Народний депутат нагадав, що директором "Арсеналом" вже 17 років є Ігор Волощук. Він, за словами Наталухи, фігурує щонайменше у п’яти кримінальних провадженнях.

За словами Наталухи, у результаті інвентаризації держпідприємства і розслідування порушень, які проводило Державне космічне агентство, виявилося, що Волощук допустив відчуження понад 42 тисяч квадратних метрів ДП "Арсенал", а також понад 60 тисяч метрів квадратних земельних ділянок у цілому.

Крім того, у результаті його діяльності за 17 років чисельність працівників "Арсеналу" скоротилася з 2,5 тис. осіб до 206 осіб. Обсяг виготовленої продукції зменшився з 16,5 млн доларів до 200 тисяч доларів.

Всі матеріали по пану Волощуку та ДП "Арсенал" були передані до генпрокуратури, до Національного антикорупційного бюро, а керівництво Державного космічного агентства почало процес відсторонення Волощука від займаної посади, cказав нардеп.

Проте, за його словами, 24 грудня суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк замість відсторонення Волощука виніс постанову про заборону вчиняти дії щодо його звільнення.

Водночас міський голова Києва Віталій Кличко, з яким потрібно погоджувати звільнення директора "Арсеналу", також цього не зробив. Тому Державне космічне агентство направило Кабміну прохання про погодження звільнення Волощука, розповів Наталуха.

"Мінстратгепром як профільне міністерство через два тижні, після розгляду цього прохання, повернуло його до керівництва Державного космічного агентства, але без надання згоди, а з початком нового конкурсу на заміну керівника Державного космічного агентства.

Тобто людина, яка фактично знайшла всю цю корупцію, викрила, зафіксувала, передала до генпрокуратури та НАБУ, на сьогоднішній день знаходиться у процесі заміни, тому що, очевидно, за 17 років можна було потоваришувати з паном Волощуком нинішньому керівництву Міністерства стратегічної промисловості", - додав Наталуха.

Нагадаємо: Верховна Рада призначила Уруського віцепрем'єр-міністром - міністром з питань стратегічних галузей промисловості 16 липня 2020 року.

20 січня 2020 року заступник Уруського Віталій Немілостівий їздив нетверезим Києвом та зчепився з патрульними поліцейськими, які його зупинили.