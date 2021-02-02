Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Французам дозволять обідати на робочому місці, щоб знизити ризик зараження COVID-19

Вівторок, 2 лютого 2021, 17:47
Французам дозволять обідати на робочому місці, щоб знизити ризик зараження COVID-19

У Франції працівники невдовзі зможуть обідати у своїх офісах, що знизити ризики зараження коронавірусом.

Відповідні зміни готує міністерство праці, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Указ з цього питання буде опублікований найближчими днями.

На сьогодні Трудовий кодекс забороняє компаніям "дозволяти працівникам харчуватися в приміщеннях, призначених для роботи".

Протокол, що регулює організацію та функціонування компаній, оновлений у п’ятницю, посилив правила дистанціювання у компаніях.

Тепер відстань між людьми, які перебувають в одному приміщенні без масок, в тому числі у приміщеннях для споживання їжі, має бути не менша за 2 метри.

"Українська правда" у Threads

Теми: ФранціяCovid-2019коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

Усі новини...
Франція
У Франції за тиждень заворушень затримали близько 3,5 тис. осіб, спалили майже 6 тис. авто
У Франції вдруге ніч минула відносно спокійно, але знов кілька десятків затриманих
Посол Франції оголосив про завершення дипломатичної місії в Україні
Останні новини
16:56
В Афганістані жінок, які стали жертвами насилля, відправляють до в’язниці – ООН
16:55
"Укрзалізниця" збудувала перший адаптований під євроколію зерновоз
16:36
Туреччина розраховує нормалізувати відносини з Вірменією завдяки перемовинам Баку і Єревана
16:34
В Музеї Ханенків відкрили виставку українського проєкту Архітектурної бієнале 2023
16:10
Київрада хоче перекласти на держбюджет 2,28 мільярда боргу "Київміськбуду"
16:01
МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто
16:01
"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні
15:55
Биті Tesla із США та нові "китайці": в Україні вдвічі зросла кількість електрокарів
15:41
фотоРосія знову вдарила по Херсону: через влучання у будинок поранені двоє людей
15:38
Московські аеропорти замовили собі засоби придушення безпілотників
Усі новини...
Реклама: