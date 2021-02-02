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Уряд обговорить з послом ЄС виконання Угоди про асоціацію

Вівторок, 2 лютого 2021, 18:43

3 лютого під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля і за участі посла ЄС в Україні Матті Маасікаса відбудеться засідання Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Урядовий портал.

Засідання відбудеться у форматі відеоконференції.

Серед учасників засідання також віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, глава МЗС Дмитро Кулеба, голова представництва України при ЄС Микола Точицький, міністри, а також представники офісу президента та Верховної Ради.

На засіданні комісії розглянуть питання співпраці між Україною та ЄС у 2021 році, стан реалізації ключових пріоритетів у відносинах з ЄС, стан опрацювання законопроєктів у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, які потребують першочергового розгляду Верховною Радою, забезпечення виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, посилення взаємодії та співпраці між парламентом та урядом.

Також буде обговорюватися питання підготовки до проведення сьомого засідання Ради асоціації Україна-ЄС.

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