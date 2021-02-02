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США вимагають від РФ негайно звільнити Навального

Вівторок, 2 лютого 2021, 19:42

США висловили глибоку стурбованість вироком російському опозиціонеру Алексєю Навальному, вимагають від РФ негайно звільнити його.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена.

"США глибоко стурбовані рішенням російської влади засудити опозиційного діяча Алексєя Навального до двох років та восьми місяців позбавлення волі, замінивши умовний термін ув'язнення. Як і кожен громадянин Росії, пан Навальний має право на права, передбачені російською конституцією, і Росія має міжнародні зобов'язання поважати рівність перед законом та права на свободу слова та мирні зібрання" - йдеться у заяві.

Блінкен повторив заклик до російського уряду негайно і безумовно звільнити Навального, а також сотні інших російських громадян, незаконно затриманих протягом останніх тижнів за здійснення своїх прав.

У Держдепі нагадують, що ЄСПЛ дійшов висновку, що засудження Навального у 2014 році, яке стало підставою для винесення нового вироку, було "незаконним та довільним" і "політично вмотивованим".

"Поточне провадження проти Навального, яке розпочалося з його затримання 17 січня, є продовженням зусиль, спрямованих на порушення його прав та придушення політичного плюралізму, як це раніше встановив ЄСПЛ" - йдеться у заяві.

У Держдепі підкреслили, що будуть тісно координувати свою діяльність з союзниками та партнерами, щоб притягнути Росію до відповідальності за недотримання прав своїх громадян.

3 лютого Симоновський суд Москви скасував умовне покарання Алексєю Навальному по "справі Ів Роше" і призначив йому реальний термін - 3,5 роки у виправній колонії загального режиму.

При цьому від терміну відняли понад 10 місяців, які політик провів під домашнім арештом. Це означає, що Навальний повинен провести в колонії приблизно 2 роки й 8 місяців.

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