SpaceX запускає прототип міжпланетного корабля Starship
Американська приватна космічна компанія SpaceX, що належить винахіднику Ілону Маску, який, за даними Bloomberg, 7 січня став найбагатшою людиною на планеті Земля, має нарешті сьогодні здійснити випробувальний запуск 9-го прототипу міжпланетного багаторазового корабля Starship.
Джерело: Трансляція з космодрому
Деталі: Запуск, який декілька разів відкладали через відсутність дозволу від комісії з космічних запусків США, має відбутися за 4 хвилини.
Starship SN9, який обладнано трьома двигунами Raptor, має здійснити "стрибок" на 10 кілометрів та керовано приземлиться на посадковий майданчик поруч з місцем старту.
Раніше Маск зазначив, що для виправлення проблеми, яка стала причиною аварії SN8, у SN9 були внесені "незначні зміни".
Що перебувало: В ніч на 30 січня на пусковому комплексі біля містечка Бока Чика, штат Техас, де вже встановлено 9-ий прототип багаторазового корабля Starship, команда Маска встановлена ще один - Starship SN10. Всього SpaceX одночасно будує 7 космічних кораблів різних модифікацій.
В Бока-Чика також тривають роботи з підготовки Superheavy BN1 та BN2 – ракети-носія для Starship. Маск повідомив, що її перший запуск відбудеться вже за "кілька місяців".
Нагадаємо:
- 10 грудня SpaceX вперше провела масштабні льотні випробування Starship. Запуск на 12,5 кілометрів і управління ракетою при посадці пройшли вдало, але через замалий тиск палива швидкість приземлення була завеликою. Прототип вдарився об посадочний майданчик і вибухнув.
- 1 грудня Ілон Маск заявив: "Я повністю впевнений, що людина висадиться на Марс в найближчі шість років", а в кращому випадку — в наступні чотири роки.
- 24 січня SpaceX здійснила наймасовіший запуск в історії космонавтики. Загальна маса 143 апаратів від 30 клієнтів SpaceX понад п'ять тонн.
- 20 січня SpaceX доставила на орбіту Землі 17-ту партію інтернет-супутників системи Starlink. На орбіту вантаж вивела ракета-носій Falcon 9, яка до цього успішно виконала сім подібних місій.
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