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SpaceX запускає прототип міжпланетного корабля Starship

Вівторок, 2 лютого 2021, 22:10
На фото - Starship SN8

Американська приватна космічна компанія SpaceX, що належить винахіднику Ілону Маску, який, за даними Bloomberg, 7 січня став найбагатшою людиною на планеті Земля, має нарешті сьогодні здійснити випробувальний запуск 9-го прототипу міжпланетного багаторазового корабля Starship.

Джерело: Трансляція з космодрому

Деталі: Запуск, який декілька разів відкладали через відсутність дозволу від комісії з космічних запусків США, має відбутися за 4 хвилини.

Starship SN9, який обладнано трьома двигунами Raptor, має здійснити "стрибок" на 10 кілометрів та керовано приземлиться на посадковий майданчик поруч з місцем старту.

Раніше Маск зазначив, що для виправлення проблеми, яка стала причиною аварії SN8, у SN9 були внесені "незначні зміни".

Що перебувало: В ніч на 30 січня на пусковому комплексі біля містечка Бока Чика, штат Техас, де вже встановлено 9-ий прототип багаторазового корабля Starship, команда Маска встановлена ще один - Starship SN10. Всього SpaceX одночасно будує 7 космічних кораблів різних модифікацій.

В Бока-Чика також тривають роботи з підготовки Superheavy BN1 та BN2 – ракети-носія для Starship. Маск повідомив, що її перший запуск відбудеться вже за "кілька місяців".

Нагадаємо:

Читайте за посиланням: Wi-Fi на всю планету. Яким буде глобальний супутниковий інтернет від SpaceX

Теми: Ілон Масккосмос


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