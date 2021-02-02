SpaceX запускає прототип міжпланетного корабля Starship

Американська приватна космічна компанія SpaceX, що належить винахіднику Ілону Маску, який, за даними Bloomberg, 7 січня став найбагатшою людиною на планеті Земля, має нарешті сьогодні здійснити випробувальний запуск 9-го прототипу міжпланетного багаторазового корабля Starship.

Джерело: Трансляція з космодрому

Деталі: Запуск, який декілька разів відкладали через відсутність дозволу від комісії з космічних запусків США, має відбутися за 4 хвилини.

Starship SN9, який обладнано трьома двигунами Raptor, має здійснити "стрибок" на 10 кілометрів та керовано приземлиться на посадковий майданчик поруч з місцем старту.

Раніше Маск зазначив, що для виправлення проблеми, яка стала причиною аварії SN8, у SN9 були внесені "незначні зміни".

Що перебувало: В ніч на 30 січня на пусковому комплексі біля містечка Бока Чика, штат Техас, де вже встановлено 9-ий прототип багаторазового корабля Starship, команда Маска встановлена ще один - Starship SN10. Всього SpaceX одночасно будує 7 космічних кораблів різних модифікацій.

В Бока-Чика також тривають роботи з підготовки Superheavy BN1 та BN2 – ракети-носія для Starship. Маск повідомив, що її перший запуск відбудеться вже за "кілька місяців".

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