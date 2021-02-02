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До параду на День Незалежності залучать військову техніку

Вівторок, 2 лютого 2021, 20:44
До параду на День Незалежності залучать військову техніку

Президент Володимир Зеленський розповів, що в день Незалежності України поряд з іншими заходами буде проведено парад із залученням військової техніки. 

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "У день народження України поряд з іншими заходами буде проведено парад із залученням військової техніки.

Крім того, ввечері відбудеться святковий концерт".

Деталі: А у переддень річниці проведуть саміт "Кримська платформа" із залученням міжнародних партнерів України.

Також до свята кожне міністерство представить особливий, "визначний проєкт у своїй галузі, який сприятиме розвитку України".

Пряма мова Зеленського: "Цього року в нас особливі річниці як трагічних сторінок нашої історії, так і тих моментів і видатних українців, якими ми пишаємося. Ми по-особливому згадаємо й 80-ту річницю Бабиного Яру, і 35-ті роковини Чорнобильської катастрофи.

Але історія України – це не лише трагізм. Я радий, що цього року ми відзначаємо 150-річчя Лесі Українки. Ми гідно нагадаємо про цю видатну особистість світового масштабу. І особливу увагу ми приділимо як 25-річчю Конституції України, так і 30-й річниці незалежності. Покажімо, що українцям є чим пишатися".

Чому це важливо: Після приходу до влади у 2019 та у 2020 році Зеленський провів парад без військових та військової техніки.

У 2020 році президент казав, що військова техніка має бути на Сході, а не на параді у Києві, а великий парад в Україні влаштують, коли вона поверне всі свої території.

Нагадаємо:

  • Зеленський підписав указ про організацію заходів із нагоди 30-ї річниці Незалежності України.  На Хрещатику та майдані Незалежності проведуть військовий парад.
  • На початку липня 2019 року Зеленський заявив, що вирішив скасувати військовий парад на День Незалежності 24 серпня, а зекономлені кошти вручити військовим у вигляді премій.
  • Святкування Дня Незалежності у 2020 році у столиці коштувало щонайменше 1,6 мільйона гривень. Це у 6 разів дорожче, ніж попереднього року.

Українська правда
Теми: ЗеленськийДень НезалежностіЗбройні сили
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