Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

COVID-19: більше 25 мільйонів людей в світі продовжують боротися з хворобою

Середа, 3 лютого 2021, 04:01

Станом на 2 лютого в світі зареєстровано більше 104 мільйонів випадків COVID-19, 25 мільйонів з яких все ще хворіють і проходять лікування.

Джерело: Worldometers

Деталі: У світі за останню добу підтверджено 450 326 нових випадків зараження коронавірусом, зокрема 148 214 нових хворих зафіксовано в країнах Європи. 

Наразі всього в світі діагностовано 104 мільйони випадків зараження коронавірусом, 76 мільйони хворих вже вилікувалися. Підтверджено 2 226 748 смертей від COVID-19.

Продовжують боротися з хворобою понад 25 мільйонів людей.

У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Іспанія, Франція та Великобританія. Україна зараз на 12-му місці. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 29-му місці.

Важливо знати: У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що другий рік пандемії COVID-19 може бути більш жорстким, ніж перший. 

Команда міжнародних експертів ВООЗ, яка буде досліджувати походження пандемії COVID-19, 14 січня нарешті змогла прибути до Китаю.

Довідка: Наприкінці 2020 року у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01. 

За даними досліджень, він на 50-74% заразніший за вірус SARS-CoV-2, який спричиняє хворобу COVID-19.

VOC 202012/01 виявили вже в близько 30 країнах світу.

Читайте також: Нова загроза чи паніка без змісту: як мутований COVID з Британії налякав уряди по всьому світу

Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Відео ФотоПрототип корабля для міжпланетних подорожей від SpaceX розбився при посадці

Трансляцію каналів Медведчука один за одним припиняють сервіси на всіх платформах

Разумков не підтримав санкції проти Козака та телеканалів Медведчука – джерело

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗАБЛОКУВАВ КАНАЛИ МЕДВЕДЧУКА: РНБО НАКЛАЛА САНКЦІЇ

До параду на День Незалежності залучать військову техніку

Новини 2 лютого: ув'язнення Навального, масштабна пожежа в "Епіцентрі"

Усі новини...
коронавірус
100-річний ветеран, який зібрав мільйони фунтів для медиків Британії, помер у лікарні з COVID
Французам дозволять обідати на робочому місці, щоб знизити ризик зараження COVID-19
Російські вчені: "Спутник V" ефективний проти симптоматичного COVID на 91,6%
Останні новини
04:01
COVID-19: більше 25 мільйонів людей в світі продовжують боротися з хворобою
02:35
У Росії затримали понад тисячу людей, які прийшли на суд до Навального
01:39
Відео ФотоПрототип корабля для міжпланетних подорожей від SpaceX розбився при посадці
01:03
Голова НСЖУ відреагував на блокування каналів Медведчука
00:15
Трансляцію каналів Медведчука один за одним припиняють сервіси на всіх платформах
23:59
В ОП заявляють, що санкції проти каналів Медведчука це боротьба з "чужорідною пропагандою"
23:52
Медіахолдинг Медведчука заявив про "політичну розправу"
23:47
Разумков не підтримав санкції проти Козака та телеканалів Медведчука – джерело
23:12
Литва закликала ЄС до негайних санкцій проти РФ через вирок Навальному
22:22
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗАБЛОКУВАВ КАНАЛИ МЕДВЕДЧУКА: РНБО НАКЛАЛА САНКЦІЇ
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!