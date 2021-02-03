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COVID-19: більше 25 мільйонів людей в світі продовжують боротися з хворобою

Середа, 3 лютого 2021, 03:01
COVID-19: більше 25 мільйонів людей в світі продовжують боротися з хворобою

Станом на 2 лютого в світі зареєстровано більше 104 мільйонів випадків COVID-19, 25 мільйонів з яких все ще хворіють і проходять лікування.

Джерело: Worldometers

Деталі: У світі за останню добу підтверджено 450 326 нових випадків зараження коронавірусом, зокрема 148 214 нових хворих зафіксовано в країнах Європи. 

Наразі всього в світі діагностовано 104 мільйони випадків зараження коронавірусом, 76 мільйони хворих вже вилікувалися. Підтверджено 2 226 748 смертей від COVID-19.

Продовжують боротися з хворобою понад 25 мільйонів людей.

У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Іспанія, Франція та Великобританія. Україна зараз на 12-му місці. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 29-му місці.

Важливо знати: У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що другий рік пандемії COVID-19 може бути більш жорстким, ніж перший. 

Команда міжнародних експертів ВООЗ, яка буде досліджувати походження пандемії COVID-19, 14 січня нарешті змогла прибути до Китаю.

Довідка: Наприкінці 2020 року у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01. 

За даними досліджень, він на 50-74% заразніший за вірус SARS-CoV-2, який спричиняє хворобу COVID-19.

VOC 202012/01 виявили вже в близько 30 країнах світу.

Читайте також: Нова загроза чи паніка без змісту: як мутований COVID з Британії налякав уряди по всьому світу

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
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