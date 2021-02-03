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Головні новини вівторка і ночі: Зеленський заблокував Медведчука, прототип Starship розбився

Середа, 3 лютого 2021, 07:00

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого щодо блокування телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK, прототип корабля для міжпланетних подорожей від SpaceX розбився при посадці — актуальні новини 2 лютого.

Про санкції щодо каналів кума Путіна Віктора Медведчука

Про запуск Starship

Американська приватна космічна компанія SpaceX, що належить винахіднику Ілону Маску, який, за даними Bloomberg, 7 січня став найбагатшою людиною на планеті Земля, здійснила запуск 9-го прототипу міжпланетного багаторазового корабля Starship, проте він розбився при посадці.

Про Навального

Суд у Москві ухвалив рішення, що російський опозиціонер Олексій Навальний повинен сісти у в'язницю більш як на 2,5 роки через справу "Ив Роше".

Про інші важливі новини

На Миколаївщині вогнеборці ліквідовували пожежу у торговельному центрі. Поліція повідомляє про затримання палія. За її даними, 37-річний чоловік прийшов до торгівельного центру з ножем та сокирою.

В Україні станом на початок лютого немає червоних зон епідемічної небезпеки щодо поширення коронавірусної хвороби COVID-19, уряд може повернути адаптивний карантин. 

Партія "Слуга народу" найближчим часом вирішить питання щодо подальшого перебування  нардепа Олександра Дубінського на чолі Київської обласної організації.

Рада ЄС внесла зміни до рекомендації щодо скоординованого підходу до обмежень вільного пересування у відповідь на пандемію COVID-19, додавши нову категорію обмежень.

В "Укренерго" заявили, що відповідно до закону "Про ринок електроенергії" на сьогодні нема підстав для обмеження імпорту електроенергії з РФ.

У російських школах з'являться радники з виховання, які будуть говорити з дітьми про мітинги.

Компанія SpaceX має намір у 2021 році відправити в космос чотирьох цивільних людей у рамках першої в світі комерційної місії космонавтів на орбіті.

"Українська правда" у Threads

Теми: МедведчукІлон Маск
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