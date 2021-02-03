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Від COVID в Україні померли вже 23 тисячі осіб, хворіють 158,6 тисячі осіб

Середа, 3 лютого 2021, 07:20
Від COVID в Україні померли вже 23 тисячі осіб, хворіють 158,6 тисячі осіб

За добу 2 лютого в Україні діагноз COVID-19 підтвердився у 3 285 осіб, знову зросло число госпіталізацій – 2 159, померли 165 хворих, одужали 10 101 особа.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: За весь час пандемії в Україні захворіли вже 1 227 164 особи, з них одужали 1 045 473 особи, а померли вже 23 089 пацієнтів. Таким чином, в активній фазі хвороба ще спостерігається у 158 602 жителів України.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (330), Івано-Франківській (298), Харківській (230), Запорізькій (211) та Полтавській (192) областях.

Серед нових хворих – 156 дітей та 186 медпрацівників.

За минулу добу зробили 43 643 тестування: методом ПЛР – 25 235, методом ІФА – 18 408. Від початку березня проведено 6 299 699 тестувань методом ПЛР.

Динаміка епідемії COVID в Україні
Динаміка епідемії COVID в Україні
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"Українська правда" у Threads

Теми: Covid-2019коронавірусепідемія
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