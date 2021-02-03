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"Слуга народу" збере фракцію через блокування каналів Медведчука

Середа, 3 лютого 2021, 08:51
Слуга народу збере фракцію через блокування каналів Медведчука
Фото з Facebook Арахамії

Питання блокування телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne обговорять на засіданні фракції "Слуга народу", поки що у депутатів немає позиції щодо введення санкцій.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на керівника парламентської фракції "Слуги народу" Давида Арахамія

Пряма мова: "Вчора ввечері відбулася подія, яка, дійсно, дуже резонансна. І не було ще обговорення. Необхідно скликати фракцію і спільно (обговорити – ред.)".

Що було раніше: За даними ЗМІ, підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування спецслужб України, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

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Передісторія

  • 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука – "112 Україна", NewsOne, ZIK.
  • Після ухвалення цього рішенння трансляцію каналів Медведчука один за одним припиняють сервіси на всіх платформах.
  • Медіахолдинг "Новости" заявив про "політичну розправу над неугодними ЗМІ" і додав, що телеканали, що потрпили пвд санкції, будуть боротися за своє право бути в ефірі.
  • В Офісі президента заявили, що санкції проти Козака і трьох каналів підконтрольних Медведчуку – це не зазіхання на свободу слова, а виключно боротьба із "чужорідної пропагандою".
  • Голова Нацспілки журналістів України Сергій Томіленко назвав санкції проти телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK "надзвичайною ситуацією й наступом на свободу слова". 


 

Теми: Слуга народуМедведчуксанкції
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