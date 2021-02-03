ЄС до липня отримає лише половину доз вакцини, необхідних для власних потреб

Євросоюз до кінця червня 2021 року зможе отримати близько 400 млн доз вакцини від коронавірусу, яких вистачить для вакцинації менше половини населення блоку.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Euronews, про це сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на зустрічі з депутатами Європарламенту.

За її словами, у першому кварталі країни ЄС зможуть отримати близько 100 млн доз, а в наступні три місяці - 300 млн доз.

Затверджені у ЄС вакцини потребують введення двох доз, тоді як населення блоку становить близько 447 млн.

Нагадаємо, минулого тижня ЄС анонсував контроль за експортом виробленої у Євросоюзі вакцини від коронавірусу після перших проблем з поставками BioN-Tech Pfizer, а далі заяви AstraZeneca про те, що компанія не зможе вчасно поставити обіцяні дози у повному обсязі.

До того, як стало відомо про дефіцит, Єврокомісія пропонувала країнам-членам поставити за мету провакцинувати 70% дорослого населення до кінця літа 2021 року.

Це приблизно 380 млн осіб, відтак для щеплення необхідно близько 760 доз вакцини.

Втім, в інтерв’ю цього тижня Урсула фон дер Ляєн заявила, що блок не відмовляється від цієї амбітної мети на тлі дефіциту вакцини.

"Ми на початку вакцинаційної кампанії. Так, є проблеми, але це потрібно розглядати як марафон… Я переконана, що ми досягнемо мети", - зазначила вона.

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