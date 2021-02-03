Безпечні вакцини й мобільні бригади – Шмигаль про старт щеплень проти COVID

Україна почне вакцинацію проти COVID-19 у лютому препаратом компаній "Pfizer" і "Biontech", українцям колотимуть лише безпечні вакцини, запевнив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Джерело: Шмигаль на засіданні уряду 3 лютого

Пряма мова: "Минулого тижня я наголошував, що у лютому буде розпочато процес імунізації українців безпечною вакциною. Уряд має чіткий план вакцинації і забезпечення наших громадян безпечними вакцинами – і ми рухаємося за цим планом.

Уже у найближчі тижні Україна отримає вакцини компанії Pfizer/Biontech, це 117 тисяч доз вакцини у рамках програми COVAX, які будуть використані в першу чергу для лікарів…

Це тільки старт. Уже в лютому – на початку березня ми очікуємо на значно більші поставки. До нас буде завезена тільки перевірена та безпечна вакцина, яка пройшла всі необхідні клінічні випробування та затверджена в інших розвинених країнах.

Усім, хто захоче зробити безкоштовне щеплення, така можливість буде надана у відповідності з національним планом вакцинації. Інфраструктура для організації самого процесу вакцинації вже підготовлена і буде розгортатися поступово".

Деталі: Прем'єр повідомив, що в Україні загалом працюватиме 500 мобільних бригад, перші 50 почнуть роботу вже в лютому.

На початковому етапі буде розгорнуто 1500 кабінетів щеплень та 50 центрів у великих містах, а загалом буде працювати більше 4000 кабінетів щеплень по всій країні, поінформував Шмигаль.

Цьому передувало: У МОЗ повідомляли, що вакцини мобільним бригадам будуть видавати на 5 днів, бо саме стільки вони можуть зберігатися без ультрасильної заморозки. Мобільні бригади будуть робити щеплення у лікарнях, наприкінці дня в них не повинно лишатися вакцин, виданих на день.

За планом, одна мобільна бригада буде проводити приблизно 100 щеплень проти COVID-19 на добу.

Заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко анонсував, що буде три способи запису на вакцинацію: записатися на сайті самостійно, записатися в сімейного лікаря через модуль імунопрофілактики, отримати запрошення за телефоном від Центру первинної медико-санітарної допомоги.

Почати вакцинацію населення проти коронавірусу SARS CoV 2 в Україні сподіваються в середині лютого. Національний план вакцинації проти COVID-19 передбачає 5 етапів.

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