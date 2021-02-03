Козак у день потрапляння під санкції задекларував 180 тисяч на охорону
Народний депутат з ОПЗЖ Тарас Козак, проти якого як номінального власника телеканалів Медведчука 2 лютого ввели санкції, задекларував у цей день 176,7 тис. грн оплати за послуги охорони.
Джерело: його декларація на сайті НАЗК, Інтерфакс-Україна
Деталі: Згідно з документом, самі витрати були здійснені 28 січня.
За інформацією Інтерфакс-Україна, у 2020 році він також неодноразово декларував оплату охорони його рухомого майна, зокрема, в жовтні - 158,1 тис. грн, у вересні - на 1,24 млн грн.
Серед інших його повідомлень про суттєві зміни в майновому стані в минулому році - різні витрати в Білорусі: у жовтні - 313 тис. грн благодійної допомоги, у вересні - 805 тис. грн за навчання і 164 тис. грн комісійних банку за видачу готівки, в червні - 1,1 млн грн на оплату оренди рухомого майна та 1,2 млн грн - на обмін валют.
У декларації за 2019 рік Козак задекларував в білоруських МТБ Банку 1,4 млн євро і Абсолютбанку - 6,6 млн, тоді як його вклади в Україні були значно скромніше - 3 тис. євро і 378 тис. грн в Укрбудінвестбанку, а готівкові становили 2,5 млн грн і 150 тис. доларів.
Крім перерахованих у санкціях компаній, народний депутат в декларації за 2019 рік вказав себе бенефіціаром Turul Investments Limited, Havanor Management Limited, Alvho Trading Limited (всі три - Кіпр), Revelon Investments LTD (Британські Віргінські о-ви) і невеликих українських компаній ТОВ "Сей.ТВ Системз","Інформаційне агентство 112.юей", "Телерадіокомпанія Міст ТБ", "Західна інформаційна корпорація", "Про Радіо" і "Форзац".
У доходах були вказані дивіденди від Turul Investments Limited на 237,5 млн грн, а у вересні минулого року Козак також повідомив про продаж в Україні валюти на 25,2 млн грн і сплати 21,4 млн грн податку на доходи фізосіб і 3,6 млн грн військового збору.
Згідно з декларацією за 2019 рік, народний депутат оплачував покупку часток компаній, що потрапили під санкції, і декількох інших його компаній в Білорусі. Його витрати в цій країні у 2019 році були пов'язані також з оплатою комісій, навчання, оренди та послуг авіаперевезення.
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Операція "Легалізація". Як Медведчук і Ко "вПАРюють" вугілля Україні
Передісторія:
- 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука - "112 Україна", NewsOne, ZIK.
- Трансляцію каналів Медведчука почали припиняти сервіси на всіх платформах.
- Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування спецслужб України, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.
- Поінформовані співрозмовники Української правди в РНБО та СБУ відзначили, що ООО "Торговый дом "Донские угли", яке веде свою діяльність в ОРЛО, фінансує телеканали пулу Віктора Медведчука "112", "ZIK" і "NewsOne".