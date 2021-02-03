Росія звинуватила Захід в істерії навколо Навального

Росія звинуватила Захід в істерії через ув'язнення опозиційного політика Алексєя Навального.

Заява пролунала з вуст глави МЗС РФ Сергєя Лаврова, повідомляє "Європейська правда".

На пресконференції у середу Лавров сказав, що істерика, яка почалась на Заході через справу Навального, "зашкалює".

"Що стосується подій, які відбуваються в Росії, не тільки з Навальним, на Заході (вони) висвітлюються специфічно і однобоко. Істерика, яку ми чули у зв'язку з судовим процесом у справі Навального, зашкалює", - цитує Лаврова РБК

Лавров також зазначив, що в Москві "звикли домагатися своїх цілей і справедливості ввічливо і культурно". Глава російського МЗС процитував фразу з фільму Балабанова "Брат 2": "Не в силі Бог, а в правді".

Нагадаємо, Європейський Союз засудив російську владу за рішення засудити опозиціонера Алексєя Навального, вимагає негайно звільнити його. Водночас у заяві ЄС згадав не про можливі санкції, а тільки про "можливі подальші дії" у відповідь на вирок Навальному.

Нагадаємо, 3 лютого Симоновський суд Москви скасував умовне покарання Алексєю Навальному по "справі Ів Роше" і призначив йому реальний термін - 3,5 роки у виправній колонії загального режиму.

США, Британія, Німеччина та ЄС закликали Москву негайно звільнити Навального.