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Естонія висловила Україні підтримку після блокування каналів Медведчука

Середа, 3 лютого 2021, 19:51

Естонія заявила про розуміння і підтримку України після запровадження санкцій РНБО проти телеканалів, які вважають пов'язаними з кумом Путіна Медведчуком.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Естонія розуміє і підтримує кроки, зроблені Україною у межах її законодавства для протидії заходам, спрямованим проти її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності" - йдеться у Twitter посольства Естонії в Україні.

Нагадаємо, про аналогічну підтримку заявила і Литва.

Як відомо, увечері 2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів 112 Україна, NewsOne, ZIK, які вважають пов'язаними з кумом Путіна Медведчуком.

Європейський Союз відреагував, заявивши, що Україна має законне право боротися з дезінформацією, але водночас для цієї боротьби є певні межі.

Посольство Сполучених Штатів у Києві заявило про підтримку запровадженню санкцій РНБО проти телеканалів 112 Україна, NewsOne та ZIK.  



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