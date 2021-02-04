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США призупинили виведення військ з Німеччини, ініційоване Трампом

Четвер, 4 лютого 2021, 08:57
США призупинили виведення військ з Німеччини, ініційоване Трампом
Фото з Twitter ЄП

Плани щодо виведення тисяч американських військ з Німеччини, ініційовані адміністрацією Трампа, призупинені, оскільки команда президента Джо Байдена переглядає це рішення.

Про це заявив командувач військами США в Європі генерал Тод Волтерс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Волтерс сказав, що новий міністр оборони Ллойд Остін "перебуває в процесі проведення дуже і дуже ретельної перевірки" плану.

"Попереднє планування, яке тривало щодо попередньої ініціативи, було призупинено, щоб наш міністр оборони і ця адміністрація могли провести ретельний аналіз усього, що сталося до моменту, коли держсекретар (міністр оборони. - Ред.) Остін вступив на посаду", - сказав Волтерс.

Він додав, що не знає, яке рішення адміністрація Байдена прийме щодо майбутньої чисельності військ в Європі. "Що я скажу, що існує в цей момент, так це те, що кожен з варіантів, всі вони відкладені, і всі вони будуть переглянуті", - додав Волтерс.

План адміністрації Трампа, оприлюднений минулого літа, передбачав виведення 12 000 військовослужбовців з Німеччини, що становить близько третини військової присутності США в цій країні.

Приблизно половина цих військ повинна була повернутися додому, а інша половина відправлена ​​в інші європейські країни. Вищі посадові особи Пентагону в той час заявили, що такий підхід, який включав розгортання додаткових сил замість військ, які постійно дислоковані за кордоном, посилить стримування проти Росії.

Колишня адміністрація також намагалася перемістити штаб-квартиру Африканського командування США зі Штутгарта, хоча так і не вибрала нове місце розташування.

План виведення був вкрай непопулярний як серед провідних демократів, так і серед республіканців на Капітолійському пагорбі, які стверджували, що скорочення військ у Німеччині додасть сміливості Росії.

Законодавці вже заблокували виведення військ в щорічному законі про оборонну політику, який в січні став законом, незважаючи на вето Трампа.

Остаточний закон про витрати на національну оборону забороняє Пентагону скорочувати сили США в Німеччині нижче 34 500 осіб до тих пір, поки він не надасть Конгресу докладний аналіз того, як цей крок вплине на ситуацію з безпекою в Європі.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАНімеччинаармія
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