Протести проти високих тарифів підтримують 89% українців 

89% українців підтримують акції протестів із вимогою зниження тарифів за комунальні послуги.

Джерело: Соціологічна група "Рейтинг" за результатами опитування, проведеного 2-3 лютого

Деталі: 89% опитаних підтримують акції протестів із вимогою зниження тарифів. 10% – проти.

Найбільше тарифні акції протесту підтримують на півдні (92%) та на заході (91%), трохи менше – у центрі (86%) та на сході (85%) країни.

Найбільше прихильників таких акцій у симпатиків "Партії Шарія" та партії "За майбутнє" (97% і 96% відповідно), найменше – у симпатиків партії "Голос" та "Європейська солідарність" (по 78%).

При цьому 36% опитаних вважають, що найбільшу відповідальність за підвищення тарифів несе Кабінет міністрів України. 29% покладають відповідальність на Верховну Раду, 24% – на президента.

Крім того, 73% респондентів взагалі вважають, що країна рухається у неправильному напрямку, 17% вважають, що у правильному. 10% – не визначилися.

Довідка :Соціологи "Рейтингу" 2-3 лютого опитали 2000 громадян України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім окупованих територій Криму та Донбасу, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.