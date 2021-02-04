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Зеленський відреагував на пожежу у лікарні Запоріжжя

Четвер, 4 лютого 2021, 11:42

Президент Володимир Зеленський заявив, що держава буде виправляти ситуацію з пожежею у Запоріжжі, де загинули 4 людини, щоб запобігти таким випадкам у майбутньому.

Джерело: Офіс президента

Пряма мова: "Найстрашніше, що ця трагедія сталася в лікарні, в місці, де людям дарують здоров'я. Тепер же троє пацієнтів і молода лікарка там загинули. Є постраждалі. Мої щирі співчуття. Держава виправлятиме цю ситуацію, щоб запобігти подібному в майбутньому".

Деталі: За завданням Зеленського до Запоріжжя вилетіли міністр охорони здоров’я Максим Степанов та перший заступник голови ДСНС Олег Мельчуцький.

Нагадаємо:

  • Причини пожежі у Запорізькій обласній інфекційній лікарні ще з'ясовують, попередньо встановлено, що троє COVID-пацієнтів та лікар, які загинули, отруїлися чадним газом, а анестезіолог та медбрат отримали опіки й перебувають у лікарні.
  • Поліція повідомляє, що загоряння виникло на першому поверсі 5-поверхової будівлі в одній із палат-боксів реанімаційного відділення обласної інфекційної лікарні, де проходять лікування хворі на COVID-19.
  • Через пожежу розпочато розслідування за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей (ч.2 ст. 270 ККУ).

Українська правда
Теми: ЗеленськийЗапоріжжяпожежаМОЗ


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