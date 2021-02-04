Зеленський відреагував на пожежу у лікарні Запоріжжя

Президент Володимир Зеленський заявив, що держава буде виправляти ситуацію з пожежею у Запоріжжі, де загинули 4 людини, щоб запобігти таким випадкам у майбутньому.

Джерело: Офіс президента

Пряма мова: "Найстрашніше, що ця трагедія сталася в лікарні, в місці, де людям дарують здоров'я. Тепер же троє пацієнтів і молода лікарка там загинули. Є постраждалі. Мої щирі співчуття. Держава виправлятиме цю ситуацію, щоб запобігти подібному в майбутньому".

Деталі: За завданням Зеленського до Запоріжжя вилетіли міністр охорони здоров’я Максим Степанов та перший заступник голови ДСНС Олег Мельчуцький.

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