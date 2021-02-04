У Києві 342 випадки коронавірусу, одужали у 7 разів більше

У Києві 3 лютого виявили 342 нових випадки захворювання на коронавірус, одужали за минулу добу 2457 людини, померли 12 людей.

Джерело: Офіційний канал КМДА у Telegram

Деталі: Серед тих, хто захворів, 197 жінок віком від 18 до 93 років, 133 чоловіка віком від 21 до 85 рокiв, 7 дівчаток від 2 до 16 років та 5 хлопчиків від 7 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 40 пацієнтів.

За весь час пандемії коронавірус виявили у 129506 осіб. Подолали хворобу 75972 мешканці. За період пандемії у столиці – 2404 летальних випадків від вірусу.

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