У Києві 342 випадки коронавірусу, одужали у 7 разів більше
Четвер, 4 лютого 2021, 11:09
У Києві 3 лютого виявили 342 нових випадки захворювання на коронавірус, одужали за минулу добу 2457 людини, померли 12 людей.
Джерело: Офіційний канал КМДА у Telegram
Деталі: Серед тих, хто захворів, 197 жінок віком від 18 до 93 років, 133 чоловіка віком від 21 до 85 рокiв, 7 дівчаток від 2 до 16 років та 5 хлопчиків від 7 до 17 років.
До лікарень столиці госпіталізували 40 пацієнтів.
За весь час пандемії коронавірус виявили у 129506 осіб. Подолали хворобу 75972 мешканці. За період пандемії у столиці – 2404 летальних випадків від вірусу.
Передісторія:
- За добу 3 лютого в Україні COVID-19 діагностували 5 028 особам, одужали 9 933 пацієнтів, померли 140 хворих.
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин в Україні продовжать до 30 квітня, і скоріш за все, це - не кінцевий термін.
Українська правда