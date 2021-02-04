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У Києві 342 випадки коронавірусу, одужали у 7 разів більше

Четвер, 4 лютого 2021, 12:09

У Києві 3 лютого виявили 342 нових випадки захворювання на коронавірус, одужали за минулу добу 2457 людини, померли 12 людей.

Джерело: Офіційний канал КМДА у Telegram

Деталі: Серед тих, хто захворів, 197 жінок віком від 18 до 93 років, 133 чоловіка віком від 21 до 85 рокiв, 7 дівчаток від 2 до 16 років та 5 хлопчиків від 7 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 40 пацієнтів.

За весь час пандемії коронавірус виявили у 129506 осіб. Подолали хворобу 75972  мешканці. За період пандемії у столиці – 2404 летальних випадків від вірусу.

Передісторія:

  • За добу 3 лютого в Україні COVID-19 діагностували 5 028 особам, одужали 9 933 пацієнтів, померли 140 хворих.
  • Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин в Україні продовжать до 30 квітня, і скоріш за все, це - не кінцевий термін.

Українська правда
Теми: КиївкоронавірусCovid-2019


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