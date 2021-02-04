У Запоріжжі оголосили день жалоби за загиблими під час пожежі в лікарні
Четвер, 4 лютого 2021, 12:37
У Запорізькій області 5 лютого оголосили днем жалоби у пам'ять про трьох пацієнтів і лікарку, які загинули під час пожежі в інфекційній лікарні.
Джерело: Пресслужба Запорізької ОДА
Деталі: Голова облдержадміністрації Олександр Старух підписав розпорядження про оголошення дня жалоби.
На території області буде приспустять Державні Прапори України на будинках органів влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, скасують усі розважальні заходи, внесуть зміни до програм теле- та радіомовлення.
Що цьому передувало:
- У ніч на 4 лютого в Запоріжжі в обласній інфекційній лікарні в реанімаційному відділенні сталася пожежа, загинули троє хворих та молода лікарка.
- Міністр охорони здоров'я Максим Степанов в четвер вранці вилетів до Запоріжжя для встановлення обставин пожежі в обласній інфекційній лікарні, де загинуло четверо людей.
- Причини пожежі у Запорізькій обласній інфекційній лікарні ще з'ясовують, попередньо встановлено, що троє COVID-пацієнтів та лікар, які загинули, отруїлися чадним газом, а анестезіолог та медбрат отримали опіки й перебувають у лікарні.
Українська правда