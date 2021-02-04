У Запоріжжі оголосили день жалоби за загиблими під час пожежі в лікарні

У Запорізькій області 5 лютого оголосили днем жалоби у пам'ять про трьох пацієнтів і лікарку, які загинули під час пожежі в інфекційній лікарні.

Джерело: Пресслужба Запорізької ОДА

Деталі: Голова облдержадміністрації Олександр Старух підписав розпорядження про оголошення дня жалоби.

На території області буде приспустять Державні Прапори України на будинках органів влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, скасують усі розважальні заходи, внесуть зміни до програм теле- та радіомовлення.

Що цьому передувало: