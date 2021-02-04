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Рада Європи критикує ув’язнення Навального, але не просить Росію звільнити його

Четвер, 4 лютого 2021, 11:49
Рада Європи критикує ув’язнення Навального, але не просить Росію звільнити його
Фото з Facebook Навального

Керівники Ради Європи опублікували спільну заяву, в якій критикують російську владу за засудження Алєксєя Навального до тюремного терміну, але прямо не згадують про необхідність його звільнення.

Як повідомляє "Європейська правда", заява опублікована від імені спецпредставника уряду Німеччини при головуванні в Комітеті міністрів Ради Європи Міхаеля Рота, президента ПАРЄ Ріка Демса і генсека Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич.

"Ми глибоко шкодуємо про нещодавнє рішення московського суду засудити Алєксєя Навального до позбавлення волі. Це рішення засноване на обвинувальному вироку, який Європейський суд з прав людини у своєму рішенні у справі Навального проти Росії від 17 жовтня 2017 року визнав довільним і явно необґрунтованим і, як наслідок таким, що порушує статті 6 та 7 Європейської конвенції про права людини, учасницею якої є Росія. Ми закликаємо російську владу дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань по Конвенції", - йдеться в заяві.

Також в Раді Європи "стривожені" масовими і частково насильницькими арештами демонстрантів і журналістів на недавніх демонстраціях по всій Росії.

"Свобода зібрань, свобода вираження поглядів, право на свободу та безпеку, а також право на справедливий судовий розгляд є основними правами, гарантованими Європейською конвенцією з прав людини. Ці права повинні суворо дотримуватися", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 28 січня ПАРЄ ухвалила резолюцію про підтвердження повноважень російської делегації, не запроваджуючи проти неї жодних обмежень.

Документ пропонує визнати, що у низці питань Росія відступила від зобов’язань перед Радою Європи і останнім часом додатково погіршила ситуацію. Однак ПАРЄ вирішила не накладати на делегацію РФ жодних санкцій, пояснюючи це "прагненням до діалогу".

Резолюцію ухвалили у найбільш прихильній до Росії редакції. На засіданні Асамблея відмовилась підтримати поправку України з пропозицією не ратифікувати повноваження делегації РФ. Раніше моніторинговий комітет ПАРЄ відхилив усі українські правки до цього рішення. 

Делегація Російської Федерації пригрозила відмовитись працювати у ПАРЄ у разі спроби покарати їх за порушення прав людини.

Детальніше читайте у статті "Поразка і перемога України: що сталося на гібридній сесії ПАРЄ"

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Теми: ЄвропаНавальнийРосія
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