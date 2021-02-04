Австрія з 10 лютого посилить карантинні вимоги для приїжджих з-за кордону

Австрія з 10 лютого посилить і без того суворі карантинні вимоги для приїжджих в країну з-за кордону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The local.

Прибулі до Австрії тепер повинні показати негативний результат ПЛР-тесту або негативний тест на антиген на додаток до реєстрації за допомогою онлайн-форми.

На відміну від попередніх правил, особи, які регулярно перетинають кордон по роботі, також повинні будуть реєструватися онлайн один раз на тиждень, і вони зобов'язані надавати негативний результат ПЛР-тесту або тесту на антиген один раз на тиждень. Однак карантин на них не поширюється.

У вівторок австрійські ЗМІ повідомили, що для мандрівників буде запроваджено мінімальний 10-денний карантин, яка скасовує правило, що дозволяє людям залишати карантин через п'ять днів, якщо у них негативний результат на коронавірус. Однак в середу ввечері уряд оголосив, що це правило буде збережено.

Існуючий прикордонний контроль з Чеською Республікою і Словаччиною буде розширено. Щоб туристи не перетинали кордон, наскільки це можливо, посилюється контроль в гірськолижних зонах.

Недавно стали відомі випадки, коли іноземці видавали себе за тих, хто їде шукати роботу, але в підсумку приїжджали кататися на лижах.