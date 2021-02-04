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"Унесённые Майданом": ще 3 російські книжки потрапили під заборону

Четвер, 4 лютого 2021, 14:21

Держкомітет з питань телебачення і радіомовлення вніс до списку заборонених в Україні ще три російські книги, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України і розпалювання ворожнечі.

Джерело: сайт Держкомтелерадіо, Інтерфакс-Україна

Деталі: Йдеться про книги "Дорогами Апокалипсиса" (Георгій Савіцкій), "Унесённые Майданом. Украинский дневник" (Константін Кеворкян) і "Черное солнце Украины. История неонацистского движения "Азов" (Алєксєй Кочетков).

У комітеті дійшли висновку, що ці твори підпадають під категорію "Спрямовані на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини".

На сьогодні в даному переліку знаходяться 233 книги.

У Держкомтелерадіо зазначають, що основне призначення списку - застерегти підприємців від свідомо непотрібних спроб отримати дозвіл на ввезення цих видань в Україну, а також зорієнтувати правоохоронні органи.

Українська правда
Теми: Росіяпропагандаосвіта


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