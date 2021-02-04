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У Португалії пропонують криміналізувати вакцинацію від коронавірусу поза чергою

Четвер, 4 лютого 2021, 14:24

У Португалії з’явилася законодавча ініціатива про запровадження кримінальної відповідальності за вакцинацію від covid-19 поза чергою.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Publico.

Проєкт такої ініціативи внесла Соціал-демократична партія PSD, пропонуючи карати від штрафу до 3 років позбавлення волі як тих, хто вакцинує людей поза чергою, так і тих, хто шукає таку можливість.  

В обгрунтуванні депутати вказують на низку скандалів, пов’язаних з вакцинацією поза чергою - від родичів персоналу закладів до мерів міст. 

Якщо у випадку мерів чи інших посадових осіб за такі вчинки можна було притягнути до відповідальності за статтею про зловживання службовим становищем і неправомірне отримання вигоди, її не можна було б застосувати до деяких інших категорій. Тому депутати запропонували визначити вакцинацію поза чергою як окремий підвид злочину у сфері охорони здоров’я - "щоб не було сумніву, що такі вчинки підлягатимуть кримінальному покаранню, незалежно від статусу особи". 

Нагадаємо, останнім часом Португалія - серед країн Європи із найгіршою ситуацією з коронавірусом. На січень 2021 року припала половина всіх смертей від коронавірусу з початку епідемії. 

Минулого тижня в уряді заявили, що в країні залишаються лише 7 вільних місць для "важких" хворих, та найбільшою проблемою є нестача персоналу. 

На допомогу Португалії вже вилетіла команда медиків з Німеччини, також допомогу пообіцяла Австрія. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Португаліякоронавірус
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