Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Пожежа в лікарні: у поліції кілька версій, одна з них – підпал

Четвер, 4 лютого 2021, 16:39
Пожежа в лікарні: у поліції кілька версій, одна з них – підпал

Слідство щодо пожежі у Запорізькій обласній інфекційній лікарні, яка сталася в ніч на 4 лютого і забрала життя 4 людей, розглядає кілька версій причини, серед яких і версія підпалу.

Джерело: сайт поліції

Деталі: Також розглядаються такі можливі причини: порушення пожежної безпеки, техніки безпеки під час роботи з обладнанням, а також несправність медичного обладнання.

На місці трагедії працює слідчо-оперативна група, посилена досвідченими фахівцями поліції. Призначено експертизи, за результатами яких поліція спільно з ДСНС встановить причини трагедії.

Передісторія: У ніч на 4 лютого в Запоріжжі в обласній інфекційній лікарні в реанімаційному відділенні сталася пожежа, загинули троє хворих та молода лікарка.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов в четвер вранці вилетів до Запоріжжя для встановлення обставин трагедії.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: пожежаЗапоріжжяполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

Усі новини...
пожежа
Нафтобаза в Дубно знищена вщент після ракетного удару – ОДА
Біля Чорнобильської АЕС горить ліс, там погіршуються показники
Сумщина: у Тростянці спалахнула велика пожежа, відбуваються вуличні бої
Останні новини
17:41
відеоПідривник у реанімації, 5 людей ще оперують – на Закарпатті повідомили про поранених гранатами у Керецьках
17:40
Рівень забезпечення прав ЛГБТ: Україна опинилася наприкінці європейського рейтингу
17:37
Фінляндія розслідуватиме ймовірні воєнні злочини неонациста Петровського в Україні
17:29
У Росії хочуть націоналізувати активи, які раніше належали Global Spirits Черняка - РосЗМІ
17:19
Південна Корея передала Україні 10 хорватських машин для розмінування
17:18
Книги чи гаджети: вчені дослідили, який формат читання краще сприймають діти
17:17
ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"
17:11
Новий уряд Польщі ліквідує комісію з розслідування Смоленської трагедії
17:09
відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові
16:56
В Афганістані жінок, які стали жертвами насилля, відправляють до в’язниці – ООН
Усі новини...
Реклама: