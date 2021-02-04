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Пожежа в лікарні: у поліції кілька версій, одна з них – підпал

Четвер, 4 лютого 2021, 17:39

Слідство щодо пожежі у Запорізькій обласній інфекційній лікарні, яка сталася в ніч на 4 лютого і забрала життя 4 людей, розглядає кілька версій причини, серед яких і версія підпалу.

Джерело: сайт поліції

Деталі: Також розглядаються такі можливі причини: порушення пожежної безпеки, техніки безпеки під час роботи з обладнанням, а також несправність медичного обладнання.

На місці трагедії працює слідчо-оперативна група, посилена досвідченими фахівцями поліції. Призначено експертизи, за результатами яких поліція спільно з ДСНС встановить причини трагедії.

Передісторія: У ніч на 4 лютого в Запоріжжі в обласній інфекційній лікарні в реанімаційному відділенні сталася пожежа, загинули троє хворих та молода лікарка.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов в четвер вранці вилетів до Запоріжжя для встановлення обставин трагедії.

Українська правда
Теми: пожежаЗапоріжжяполіція


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