Пожежа в лікарні: у поліції кілька версій, одна з них – підпал

Слідство щодо пожежі у Запорізькій обласній інфекційній лікарні, яка сталася в ніч на 4 лютого і забрала життя 4 людей, розглядає кілька версій причини, серед яких і версія підпалу.

Джерело: сайт поліції

Деталі: Також розглядаються такі можливі причини: порушення пожежної безпеки, техніки безпеки під час роботи з обладнанням, а також несправність медичного обладнання.

На місці трагедії працює слідчо-оперативна група, посилена досвідченими фахівцями поліції. Призначено експертизи, за результатами яких поліція спільно з ДСНС встановить причини трагедії.

Передісторія: У ніч на 4 лютого в Запоріжжі в обласній інфекційній лікарні в реанімаційному відділенні сталася пожежа, загинули троє хворих та молода лікарка.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов в четвер вранці вилетів до Запоріжжя для встановлення обставин трагедії.