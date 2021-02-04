Посол України в Німеччині запевнив, що не втручався у створення у Берліні меморіалу, присвяченого польським жертвам нацизму.

Про це йдеться у його листі, опублікованому порталом Onet у відповідь на статтю щодо польсько-української війни за пам’ятники у Берліні, передає "Європейська правда".

"Будучи послом України в Німеччині, я ніколи не виступав і не втручався у створення меморіалу, присвяченого польським жертвам нацизму. Це абсолютна нісенітниця" - заявив він.

За словами посла, через впливові німецькі ЗМІ він привітав рішення Бундестагу побудувати пам'ятник на честь поляків. Однак він наголосив на необхідності спорудження подібного пам’ятника, який би вшановував загиблих українців.

"Тому я закликав ї побудувати у Берліні також пам’ятник, присвячений 8 мільйонам загиблих українців. Таке рішення було б проявом історичної справедливості" - заявив Мельник.

Водночас він висловив обурення заявами посла Польщі у Берліні, який звинуватив українського колегу у перешкоджанні планам побудувати такий пам’ятник.

Посол запевнив, що війни за пам’ятники у Берліні між поляками і українцями немає.

"Я хотів би наголосити, що в Берліні немає українсько-польської війни! Однак ми бачимо присутність темних сил - як зовнішніх, і не лише в Росії, так і внутрішніх - які за будь-яку ціну хочуть розділити наші нації, посіяти між нами розбрат і недовіру" - зазначив він.

"Наші країни повинні в один голос говорити про делікатні проблеми історичної пам’яті, особливо в Німеччині. І головне, ми не можемо дозволити третім силам забити клин між українцями та поляками" - додав дипломат.

Як повідомлялося, посол України в Німеччині Андрій Мельник розкритикував жовтневе рішення Бундестагу про створення в Берліні місця пам'яті польським жертвам нацизму, забувши при цьому про українців.