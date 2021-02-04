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Новини 4 лютого: продовження карантину, ОПЗЖ та імпічмент Зеленського

Четвер, 4 лютого 2021, 21:14

Карантин в Україні продовжать до кінця квітня, ОПЗЖ готує імпічмент Зеленському, — актуальні новини 4 лютого.

Про продовження карантину

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин в Україні продовжать до 30 квітня, і скоріш за все, це - не кінцевий термін.

Про ОПЗЖ та імпічмент Зеленського

На своєму з’їзді "ОПЗЖ" вирішила ініціювати процедуру імпічменту президента Володимира Зеленського через санкції проти нардепа партії Тараса Козака та блокування "трьох провідних незалежних українських телевізійних каналів" – "112 Україна", NewsOne і ZIK.

Про інші важливі новини

Міністр юстиції Денис Малюська заявив про перемогу в Стокгольмському арбітражі у суперечці з Ігорем Коломойським, Геннадієм Боголюбовим та Ігорем Палицею, які намагалися відсудити у держави 6 млрд доларів.

Біля будівлі телеканалу "НАШ" на вулиці Жилянській відбулася сутичка між активістами і правоохоронцями, молодики вимагають закриття телеканалу.

Центр протидії корупції заявляє, що зв'язок Тараса Козака із терористами "ЛНР/ДНР" та постачанням вугілля з окупованих Росією територій тягнеться ще з 2014 року.

Якби вибори президента України відбулися найближчим часом, за чинного президента Володимира Зеленського проголосували б 21,2% українців – він очолює рейтинг, але відрив від найближчих суперників 4-5%. При цьому у другому турі Зеленський переміг би усіх суперників.

Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом, то впевнено до парламенту потрапили б 4 партії, ще сім балансують на межі проходження.

Головний лікар Запорізької обласної інфекційної лікарні Володимир Шинкаренко розповів, що у закладі сталося загорання медичного обладнання.

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №4051, який регулює дистанційну роботу українців.



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