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Експолітв’язень Кремля Сущенко балотуватиметься до Ради від "ЄС"

Четвер, 4 лютого 2021, 23:17
Експолітв’язень Кремля Сущенко балотуватиметься до Ради від ЄС
Фото: "ЄС"

Колишній політв’язень Кремля, журналіст Роман Сущенко буде йти на довибори до Верховної Ради від партії "Європейська солідарність" по 197 округу, що на Черкащині. Раніше його представляв "слуга" Олександр Скічко, який нещодавно очолив Черкаську ОДА. 

Джерело: лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко у facebook

Пряма мова: "Європейська солідарність" ухвалила рішення висунути Романа Сущенка кандидатом в народні депутати, щойно будуть оголошені довибори на Черкащині".

Деталі: Наразі Центральна виборча комісія ще не призначила дату виборів. 

Порошенко вважає, що досвід Сущенка стане в нагоді у "парламентській боротьбі з російською "п’ятою колоною". П’ятий президент стверджує, що завдяки колишньому бранцю Москви довіра на Черкащині до "Європейської Солідарності" зросла вдвічі на місцевих виборах. На останніх Сущенко очолював партійний осередок "ЄС" та був обраний заступником голови обласної ради

Що передувало: Партія "Європейська солідарність" під час свого з’їзду висунула військову та волонтера Олену Біленьку, відому як Маруся Звіробій, кандидаткою на довиборах в Раду у 87 окрузі.

Нагадаємо:

  • 7 вересня 2019 року відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 українців на 35 росіян". Зокрема, повернувся додому Роман Сущенко.

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Європейська солідарністьСущенкоПорошенковибори
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